Stavoren krijgt testlocatie voor toegangspas, Dokkum mogelijk ook

Vrijdag krijgt Stavoren in het nieuws omdat het een van de locaties in Nederland is waar Nederlanders het langst onderweg zijn naar een testlocatie. Voor Stavoren is de dichstbijzijnde locatie in Sneek, op ruim drie kwartier rijden.

Mensen in het noordoosten van de provincie hebben ook een lange reistijd. Zij moeten naar Drachten, Leeuwarden of Groningen. "We hebben Dokkum in beeld", zegt Eringa. "We zijn in overleg met de gemeente."