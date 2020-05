Bomvolle kitesurfplekken in Fryslân: "Het gaat ten onder aan zijn eigen succes"

Maar met steeds meer kitesurfers is de kans op ongelukken toch weer groter geworden. Vooral op het strand, waar mensen op en van hun bord stappen, is de kans op botsingen soms groot. Kiters kunnen in Fryslân ook niet zomaar een rustiger plek opzoeken, want dat is verboden.

"Kitesurfen in Nederland is verboden, tenzij het op een plek is toegestaan. In andere landen om ons heen is het eigenlijk precies omgekeerd: Je mag overal kitesurfen, tenzij het een verboden gebied is", legt Marco Boersma van Kite Club Friesland út. "De kitezone wordt begrensd door gele boeien en daarbinnen moeten wij verblijven. Die locaties zijn in de jaren niet groter geworden. We moeten dezelfde ruimte met meer mensen delen. Dat levert spanningen op."

Gesprekspartner

Boersma richtte in 2016 met andere kiters Kite Club Friesland op, om gesprekspartner te kunnen zijn van gemeentes en de provincie, om te kijken naar oplossingen. Boersma kitesurft ook al sinds de beginjaren, maar hij geeft toe dat hij op drukke dagen niet zo veel meer op het water te vinden is. Daar wil hij de beginners echter absoluut niet de schuld van geven. Liever zoekt hij naar oplossingen om meer plek te creëren voor watersporters.