Kamervragen VVD: hoeveel geld heeft Wetsus aan hacker betaald?

Bijzonder is dat Wetsus open was over het feit dat ze de volgende dag al losgeld aan de hacker betaalden om de systemen weer beschikbaar te krijgen. Dat zou goedkoper geweest zijn dan het zelf herstellen van de systemen. Een exact bedrag wilde directeur Johannes Boonstra niet noemen.

Kamerleden Wiersma en De Vries willen nu antwoord op de vraag hoeveel losgeld er uiteindelijk betaald is aan de criminelen, van welk geld dat betaald is en hoe de minister de keuze om te betalen beoordeeld. En komt het geld ook direct uit de subsidie die het instituut heeft gekregen?

Veiligheidseisen

Het tweetal wil ook duidelijkheid over de vraag of er minimale cyberveiligheidseisen worden gesteld aan onderzoeksinstituten die financiering van de overheid krijgen en of de minister aanleiding ziet om die in de toekomst te stellen.

Daarnaast willen ze weten hoe het ministerie Wetsus heeft geholpen bij het incident. Ook moet Van Engelshoven duidelijkheid geven of er overeenkomsten zijn met de hack bij de universiteit van Maastricht eind vorig jaar.

Businessmodel

"Deelt u de mening dat het betalen van criminelen alleen maar hun businessmodel van ransomware steunt en dat overheidsgeld niet gebruikt moet worden om criminelen te financieren?" vragen Wiersma en De Vries ook in de vragenbrief. En welke maatregelen zal de minister nemen om te voorkomen dat zo'n hack vaker gebeurt?

Wiersma en De Vries hebben in totaal 16 vragen opgesteld. Minister Van Engelshoven heeft drie weken om die te beantwoorden.