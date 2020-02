Nog geen tips binnen na vernieling Hockeydome in Leeuwarden

De hockeyclub heeft de dome, een grote tent die over het hockeyveld kan worden geplaatst, sinds december 2018 in gebruik. Dit zodat er in de winter ook getraind kan worden. Hoe groot de schade is weet de club nog niet.

Nog geen tips binnen

"Wij hebben een getuigenoproep gedaan omdat we graag mensen willen spreken die iets gezien hebben bij het Hockeydome wat kan wijzen naar een mogelijke verdachte," zegt Jose van Gijssel van de politie. "We doen deze oproep zo snel mogelijk omdat mensen het zich nu nog goed zouden kunnen herinneren. Het is er vrij donker op zo'n avond, maar mogelijk dat er mensen zijn die bijvoorbeeld een hond hebben uitgelaten. We hebben nog geen concrete tips binnen, hoewel we buurtonderzoek hebben gedaan. Ook hebben we naar camerabeelden gekeken. De hockeyclub heeft aangifte gedaan."