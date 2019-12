Pien Breeuwsma: "Ik wil blaasmuziek wat stoerder maken"

Teruggaan naar je Friese roots: dat is op jou wel van toepassing.

"Klopt. Ik kom uit Aldeboarn, maar woon al zeven jaar in Haarlem. Daar heb ik het conservatorium gedaan en toen ben ik daar blijven hangen. Maar altijd na ongeveer zes weken in de stad moet ik weer even naar huis toe. Even een paar dagen bijkomen in Aldeboarn, zodat ik er weer tegenaan kan."

Heb je iets met blaasmuziek?

"Iedereen kent Aldeboarn van de Gondelfeart, maar wij hebben ook een heel mooi fanfarekorps in het dorp: Concordia. Ik had nog nooit iets met blaasmuziek gedaan tot Greidebrass mij vroeg om een nummer te schrijven voor hun jubileumconcert. Dat vond ik een hele eer."

Spannend ook wel, toch?

"Jazeker, heel spannend. Ik wou beslist geen standaardnummer over Fryslân schrijven. Daarom heb ik gezocht naar artiesten die ook iets met blaasmuziek doen. Ik ben zelf wild van Florence en the Machine, die blaasmuziek iets stoerder maakt. Zo ben ik uiteindelijk op het nummer 'Heitelân' gekomen."

En wat vond Greidebrass ervan?

"Die waren gelukkig meteen enthousiast. Marco Middelberg heeft het arrangement voor de blazers gemaakt en toen hebben we het opgenomen in hun repetitieruimte in Spannum. Mijn gitaar en zang is opgenomen in de studio van Harry Zwerver. De grote test was natuurlijk op 6 april bij het jubileumconcert. Vrienden, familie en publiek, iedereen was superpositief."

Nu al die stemmers op de Fryske Top 100 nog!

"Ik heb zelf al even gestemd op ons nummer in de Fryske Top 100. Gelukkig heeft Greidebrass ook een hele grote achterban. Ik heb er alle vertrouwen in dat het nummer erin komt. Ik sta daar heel positief in."

En dan op oudejaarsdag maar afwachten...

"Er zit niets anders op. Gelukkig heb ik wat afleiding, want ik moet oudejaarsnacht draaien in het zuiden van het land. Ik ben ook nog DJ. Een veelzijdig muzikant."