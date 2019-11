Van kantoor naar canvas: boksen voor het goede doel

Verandering

De deelnemers aan het project zijn vaak mensen met een baan, maar trainen sinds september drie keer per week. Zij willen op 13 december fit zijn. Zo ook Jaap van der Meer, die meedoet omdat hij vroeger ook een hartafwijking had. "Ik weet er natuurlijk niet veel meer van, want ik was nog heel klein. Maar ik moest altijd op controle in het ziekenhuis komen. Dat had ook veel invloed op mijn ouders. Zij moesten elke keer weer mee. Dat deden ze natuurlijk altijd, maar toch was het wel even iets voor hen."