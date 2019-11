Ekwadraat investeert in bermgrasvergisters om aardgas te vervangen

In een consortium van het Rijk, Rijkswaterstaat, verwerkers van gras, de GasUnie en GasTerra wordt gewerkt aan het concept. Er moeten in Nederland tien tot vijftien verwerkingslocaties komen, voor in totaal zo'n drie miljoen ton gras. Een van de eerste twee zal worden gebouwd op de energiecampus in Leeuwarden.

Unieke 'bijvangst"

Onderzoek heeft verder nog uitgewezen dat het restproduct van de vergisting voor negentig procent overeenkomt met veen. Momenteel wordt veen nog altijd afgegraven als grondstof voor potgrond. Dat zou niet meer nodig zijn als dit restproduct van de vergisting wordt gebruikt. Zo werkt dit duurzaamheidsproject meerdere kanten op, volgens Faber.

"De uitstoot wordt benut als toepasbaar gas, het restproduct als grondstof", zo zegt hij. "Het veen hoeft niet of minder te worden afgegraven en het lijkt ook nog eens een gezond 'businessmodel' te zijn."

In 2021 wordt de eerste productie van dit gas verwacht.