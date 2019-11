Inval in chalet op vakantiepark Klein Zwitserland in grootschalig onderzoek

Dion Luyten, woordvoerder van de politie oost-Brabant: "Er is een groot onderzoek bezig de laatste tijd, waarbij linken zijn gevonden naar een chalet in Fryslân." Bij het onderzoek zijn geen aanhoudingen verricht. zegt Luyten voor Omrop Fryslân Radio.

Donderdagochtend deed de politie, in samenwerking met defensie en de belastingdienst, ook al een inval in het Noord-Brabantse Lith. Daarbij waren meer dan honderd politiemensen betrokken. Het woonwagenkamp aan de Maasstraat is volledig afgezet. Voor de bewoners van het kamp is andere woonruimte gezocht.

Operatie Alfa

Operatie Alfa begon op woensdag 13 november met een groot onderzoek op het woonwagenkamp in Oss. Daar werden in een afgesloten ruimte vuurwapens, geld, drugs en mogelijke explosieven gevonden. Later waren er ook nog doorzoekingen in Berghem, Macharen en Oijen. Daar werd onder andere harddrugs gevonden, en spullen om drugs te maken.