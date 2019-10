Er komt geen landschapsbiografie van de gemeente Ooststellingwerf

Het plan was om inwoners en organisatie nog meet te betrekken bij de gemeente. Samen met initiatiefnemer Theo Spek moest het verhaal vorm krijgen. In ieder dorp zou een eigen werkgroep moeten komen. "Historische, archeologische, ecologische en sociologische informatie komen samen in één samenhangend verhaal, waar verhalen van inwoners in worden verweven." Maar het college verwachtte niets meer of minder dan een 'standaardwerk' over de historie van Ooststellingwerf.

Kost teveel

Alleen ChristenUnie, CDA, fractie Ter Heide en PvdA steunden het plan. Maar de andere fracties zagen het nut er niet van in. Marcel Moes van StellingwerfPLUS noemde het in een tijd van bezuinigingen zelfs een schande.

Volgens WIJLokaal was het veel geld voor iets 'leuks om te hebben.' Tammo Munting van D66 noemde het 'overbodig, hier zit niemand op te wachten.' Volgens GroenLinks was het gemeentelijke participatiebudget ook niet voor dit soort projecten bedoeld.