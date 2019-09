Aggie van der Meer (92) wint Gysbert Japicxprijs

De Achttjin is een roman en gaat over de joodse Ferenc Hacha. Hij is lid van het politbureau van Tsjecho-Slowakije in de periode dat de Tsjecho-Slowaakse student Jan Palach zichzelf, als protest tegen de Russische inval, in de brand steekt. Dit doet hij om een eind te maken aan de Praagse lente. Van der Meer kwam op het idee voor het boek, nadat ze een film over het proces tegen Jan Palach keek.

Genomineerden

Verdere genomineerden waren Hein Jaap Hilarides, Elske Schotanus, Nyk de Vries en Ale S. van Zandbergen. De genomineerden zijn door een jury geselecteerd. De jury bestaat uit Grytsje Schaaf, Houkje Rijpstra en Atte Jongstra. Ze beoordeelden zeventig Friese boeken, die allemaal tussen 2015 en 2018 zijn geschreven.

Aggie van der Meer is schrijfster van poëzie, romans, novellen én toneelstukken. In 1964 werd een door haar geschreven kinderboek uitgebracht. In 2011 won Van der Meer de Piter Jellespriis met het boek Oerfeart.

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking is op zaterdag 16 november in de Grote Kerk in Bolsward. De Gysbert Japixcprijs is een provinciale prijs en bestaat sinds 1947. Obe Postma was de eerste winnaar. Voor het eerst in lange tijd komt de prijs in handen van een vrouw; Tiny Mulder was in 1986 de laatste vrouwelijke winnaar.