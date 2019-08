Friestalige nieuwswebsite It Nijs viert tienjarig jubileum

Een van de initiatiefnemers van It Nijs is Jabik van der Bij, oud voorzitter van de Ried fan de Fryske Beweging. "Wij vonden dat er toen een lacune was wat het Fries lezen en schrijven betreft. Frysk en Frij (verzetsblad dat na de Tweede Wereldoorlog werd voortgezet, red.) bestond niet meer. De mensen hadden naar onze mening te weinig mogelijkheden om het nieuws ook in het Fries te lezen", legt hij uit.

Experiment

Het begon allemaal als experiment. "We wilden eerst kijken hoeveel lezers we zouden krijgen, of het aansloeg en of we genoeg vrijwilligers konden vinden. Het eerste jaar is dat wel aardig gelukt en we hadden wel aardig wat belangstelling. Daarom zijn we ermee doorgegaan."

Legaat

De organisatie ontving een groot legaat van ruim 600.000 euro. "We hebben toen wel gezegd dat we de opbrengsten van dat geld wilden gebruiken voor onze activiteiten. Een van die activiteiten was natuurlijk het nieuws. In de loop van de jaren is de opbrengst minder geworden, dus we moeten zuiniger aan."