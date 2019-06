Ooststellingwerf wil motorcross toestaan op Prikkedam

Motorcrossvereniging Prikkedam is blij met het plan. Het schept mogelijkheden om het terrein in de toekomst open te houden. Maar het levert ook een paar uitdagingen op, vindt voorzitter Wout van der Molen. Het halen van de geluidsnormen is wel krap, meent hij. "Maar met het verhogen van enkele geluidswallen moet het mogelijk zijn."

Het liefst hadden ze meer motorcrosswedstrijden gehouden, maar het organiseren van andere, stillere veldsporten is een goed alternatief, vindt Van der Molen. "Ik zie het wel zitten om een Prikkedam-Mudrun te houden, zoals we al eerder een keer hebben gedaan." Daarbij rennen deelnemers op en rond het circuit door modder en over obstakels.

Het gemeentebestuur heeft het ontwerpbestemmingsplan aan de gemeenteraad voorgelegd. Het kan zes weken lang in worden gezien. Ik oktober moet er een definitieve beslissing vallen.