Al vijf jaar spoorloos: Sicco-Jan Cuperus

De politie heeft met een groot rechercheteam aan de vermissing gewerkt. Collega's van Cuperus zijn aan het flyeren geweest, maar het heeft niks opgeleverd. Al snel werd duidelijk dat Cuperus op 7 juni nog met een vriend had gesproken en dat hij zijn telefoon op 8 juni nog heeft gebruikt. Maar veel meer heeft het onderzoek niet opgeleverd.

Het werd een cold case. Dat betekent dat een speciaal team de zaak in handen krijgt en bekijkt of ze nieuwe aanwijzingen kunnen vinden. Het actieve onderzoek kan als er nieuwe informatie komt ook snel opgepakt worden. De vermissing staat ook op de speciale coldcase-kalender van de politie. Die wordt in de gevangenis uitgedeeld met de hoop dat de aandacht misschien voor een doorbraak kan zorgen.

Geen idee

De politie zelf heeft geen idee wat er gebeurt is. Anthony Hoogeveen van de politie legt uit: "Wij werken met diverse scenario's over wat er gebeurd kan zijn. Dan kijk je naar de achtergrond van een persoon. Maar hier past niets. Er is geen enkele aanwijzing die ook maar enige richting geeft." En dat doet pijn, zegt Hoogeveen: "Voor de familie is dit verschrikkelijk. Je hebt geen idee waar je zoon is, wat er gebeurd is. Dat is zo frustrerend en verdrietig. Je wilt als collega niets liever dan antwoorden vinden."

Beloning

Voor de gouden tip heeft de hoofdofficier van justitie een beloning van 15 duizend euro uitgeloofd. Omdat de zaak deze week ook centraal staat op de coldcase-kalender vraagt de politie er nu extra aandacht voor. Duidelijkheid die de familie verdient, zo schrijft politie Noordoost Fryslân in een Facebook bericht.

De familie Cuperus heeft een advertentie in de Bildtse Post gezet. Mensen die meer weten kunnen dat melden bij de politie op het nummer 0900-8844, via Meld Misdaad Anoniem op internet en telefonisch (0800-0700). Ook kan de opsporingstiplijn worden gebeld: 0800-6070