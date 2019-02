FFA organiseert filmmarathon over Elfstedentocht

Het Fries Film Archief heeft vrijdag in Tresoar in Leeuwarden een filmmarathon over de geschiedenis van de Elfstedentocht gehouden. In twee sessies van vijf uren zijn filmbeelden van tachtig jaar Elfstedentocht (van 1917 tot 1997) voorbij gekomen. Dat gebeurde omdat het vrijdag 8.071 dagen geleden is dat er voor het laatst een Elfstedentocht gehouden werd, op 4 januari 1997.