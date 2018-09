Tuinambassadeurs aan de slag in Smallingerland

Tuinen zijn groen en staan vol met bloemen. Zo zien we het graag. De realiteit is echter vaak anders: veel tuinen zijn grijs en vakkundig dichtgetegeld. Meestal heeft dat met gemak te maken: in zo'n betontuin kun je wel lekker zitten, maar die vraagt nauwelijks onderhoud. De gemeente Smallingerland wil graag dat tuinen weer groener en natuurlijker worden.