Buitenlandse televisiebedrijven hebben belangstelling voor Waddenfilm 'Wad'

De film over het Waddengebied heeft zo'n anderhalf miljoen euro gekost. Smit heeft dat geld helemaal zelf bijeen geproduceerd. De eerste film van Smit, 'De Nieuwe Wildernis', over natuurgebied de Oostvaardersplassen, trok zo'n 800.000 bezoekers naar de bioscoop en was een groot succes. Maar volgens de filmmaker heeft hij er tot nu toe, om allerlei vervelende redenen, geen cent aan overgehouden. Hij hoopt dat dit met zijn nieuwe film anders zal zijn.

Smit presenteerde zaterdag in Esonstad ook een boek met de titel 'Wad'. Dat boek geeft een foto-impressie van het Waddengebied. De verschillende foto's zijn gemaakt door de Friese fotograaf Ruud Jelle van der Lei, die ook als cameraman aan de film heeft meegewerkt.