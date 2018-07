Gemeenteraad unaniem akkoord met plannen nieuw Cambuurstadion

Grootste zorg van alle partijen is dat de detailhandel in het gebied geen bedreiging mag vormen voor de binnenstad en winkelgebied De Centrale. Ook wordt gevraagd om goed rekening te houden met de zorgen van de aangrenzende Schrijversbuurt voor geluids- en verkeersoverlast. De vraag is nog wel of het besluit van de gemeenteraad genoeg garantie vormt voor ROC Friese Poort. Die wil uiterlijk vrijdag weten of hun nieuwe school er komt.

Wethouders ingenomen

Wethouder Henk Deinum praat donderdag met het bestuur van de school. Deinum en ook zijn collega Friso Douwstra toonden zich zeer ingenomen met het raadsbesluit. Douwstra dankte de raad voor de unanieme steun. Deinum had het over een nieuw perspectief.