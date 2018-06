Hunted zoekt twee voortvluchtige Friezen

Eén van de specialisten in dat team is Jobien Berkouwer, ze werkte bij de politie en is profiler bij het programma. "Met alle mogelijke middelen proberen we ze op te sporen. Als profiler kijk ik naar het gedrag en de communicatie van de voortvluchtigen. Nemen ze risico's, zijn ze impulsief? Na de laatste melding ontbreekt ieder spoor van Fred en Lotte."

Gouden tip

"Als mensen informatie hebben over waar ze zijn, kunnen ze de tiplijn bellen van Hunted: 020 - 8931500. Als iemand de gouden tip heeft, zodat we ze kunnen aanhouden, staat daar een beloning van 250 euro tegenover."