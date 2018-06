Friese hacker moet cel in voor grootschalige cybercriminaliteit

De 37-jarige Friese cybercrimineel die honderden mensen en bedrijven heeft gehackt en bestolen, is maandag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk. De man, die nu in Eindhoven woont, heeft eerder in Sneek en Leeuwarden gewoond. Hij is veroordeeld voor oplichting, computervredebreuk, Facebookfraude en witwassen. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar onvoorwaardelijke celstraf geëist.