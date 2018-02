"Bij de Leijwei Hoornsterzwaag is levensgevaarlijk"

De auto's rijden er veel te hard, grote tractors rijden over de weg en soms moeten schoolkinderen de berm in om een botsing te voorkomen. De Bij de Leijwei in Hoornsterzwaag is levensgevaarlijk. De gemeente Heerenveen gaat in 2018 een aantal wegen aanpakken, maar de Bij de Leijwei zit niet in dat plan. Omwonenden begrijpen er niets van.

De Bij de Leijwei is een lange, smalle weg, waar auto's nergens worden gestimuleerd langzamer te rijden. Dat is gevaarlijk voor fietsers en wandelaars. De weg zit niet in het onderhoudsplan van de gemeente. Dat zou volgens omwonenden wel moeten, want op sommige plekken is de weg aan het afbrokkelen.

De FNP Heerenveen heeft vragen gesteld aan het college van de gemeente Heerenveen over de weg, in de hoop dat de situatie wordt verbeterd.