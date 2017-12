Sneek krijgt 20 tiny houses in de wijk Tinga

Aannemersbedrijf Heijmans zet komende maand twintig zogenoemde 'tiny houses' neer in de Sneker woonwijk Tinga. Het bedrijf doet dat in opdracht van woningcorporatie Accolade. Heijmans heeft de woningen zelf ontwikkeld. Het huisje kan worden verplaatst. De kleine woningen blijven maximaal tien jaar staan aan de kant van de Eekmolen.

In Sneek is een tekort aan woonruimte voor kleine huishoudingen. Met de gemeente Súdwest-Fryslân is afgesproken dat tien van de woningen worden aangeboden aan vluchtelingen met een verblijfsstatus.