Lutz Jacobi verlaat de politiek: "Gemeentelijke politiek was niet echt iets voor mij"

Jacobi zat de afgelopen vier jaar voor de PvdA in de gemeenteraad van Leeuwarden. "Ik heb in 2017 gezegd, ik doe nog een rondje en nu is het zover. Het is belangrijk dat er nu weer anderen opstaan en de kar trekken."

Na elf jaar in de Tweede Kamer, besloot ze in 2017 haar zetel in de gemeenteraad toch in te nemen, en daarmee de PvdA als lijsttrekker te hulp te komen. "In 2017 hadden we de herverdelingsverkiezingen, de PvdA had maar vier zetels gescoord, toen zeiden ze: help ons."