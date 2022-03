Ole Tobiasen: "We gaan genieten van dit ene punt"

"Natuurlijk willen we wel meer laten zien en gaan we de wedstrijd in om hem te winnen, maar dat zat er vandaag niet in", moet Haye toegeven. "Dan moet je hem over de streep trekken. Ik denk dat we blij moeten zijn met een punt."

Hij weet wel waar het aan ontbrak voor de rust. "We stonden te laag. Ze hadden te veel tijd. We kwamen er niet echt uit. We moesten heel veel meters maken."

Voortaan 4-3-3?

In de tweede helft stond Heerenveen dus anders. "Daardoor hadden we meer controle. Als we aan de bal komen en we kunnen naar voren, dan moeten we zorgvuldiger zijn."

Dat het met 4-3-3 nu beter ging dan met 4-4-2, was duidelijk. Dan aankomende week maar weer? "Het is afwachten wat RKC gaat doen", zegt Haye. "Maar hier zullen we het wel over hebben. Het stond de eerste helft bij ons niet goed en de omzettingen vielen positief uit, dus dat zullen we bespreken en dan kijken we wel hoe we het volgende week weer doen."