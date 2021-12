'Der Krug an der Wiedau' in Duitsland in première: een film in vijf talen

De première van 'Der Krug an der Wiedau/Kroen ved Vidaen' was dinsdagavond in het Noordfriese Naibel (Niebüll). De film speelt zich af in en om een kroeg op de Duits-Deense grens in het plaatsje Rosenkranz. Er wordt een lijk ontdekt op het hek aan de grens. Het hoofd is al in Denemarken, maar de onderkant nog in Duitsland en daarom mogen een Duitse en een Deense regisseur samen proberen om de misdaad op te lossen.

De stamgasten van de kroeg staan echter niet te springen om het politieteam veel wijzer te maken. "We zijn hier niet in de DDR", zegt de kastelein als hem wordt gevraagd wie als laatste wegging op de avond van de moord.

Alle streektalen

De film is een coproductie van het Nordfriisk Teooter in Husum en de Bund Deutsche Nordschleswiger van de Duitstalige minderheid in Denemarken.

In de film zijn alle talen die in de streek worden gesproken op natuurlijke wijze door elkaar te horen, vertelt regisseur Gary Funck. Het gaat om het Noordfries, Suderjysk (Zuid-Jutlands), Platduits, Deens en Duits.