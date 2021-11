Catshuisberaad voorbij, vrijdag een besluit | Landelijk 22.247 nieuwe besmettingen

In dit liveblog melden we het laatste nieuws over het coronavirus

Er zijn 848 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in Fryslân;

Landelijk werden 22.247 nieuwe coronabesmettingen gemeld;

'Houd al het onderwijs open', adviseert OMT;

Friese ziekenhuizen bereiden zich voor op code zwart en de planbare zorg wordt verder afgeschaald;

Leger en Rode Kruis worden mogelijk ingezet om de zorg te helpen;

Nieuwe 'extreem besmettelijke'covid-variant duikt op;

Er liggen 76 coronapatiënten in de Friese ziekenhuizen;

Dit liveblog is ek yn it Frysk te folgjen.