Jamie Jacobs leidt Cambuur naar eerste punten van het seizoen

De ploeg van oud-Heerenveentrainer Ron Jans, met in de basis Sneker Michel Vlap, zorgde voor het eerste gevaar van de wedstrijd. Ricky van Wolfswinkel kwam dreigend de zestienmeter in en Alex Bangura was maar net op tijd om zijn schot te blokkeren. Een kopbal van Calvin Mac-Intosch zorgde aan de andere kant weer even voor wat gevaar.

De Leeuwarders waren duidelijk niet bang: ze zetten steeds aan en kwamen dan ook geregeld voor de goal van Lars Unnerstall. Die Duitse doelman was echter in vorm: hij viste inzetten van onder andere Tom Boere, Bangura, Robin Maulun en Issa Kallon van de lijn.

Proberen

Cambuur ging na de pauze verder waar ze de eerste helft gebleven waren: proberen, proberen, proberen. Dat werd na een klein uurtje net wat makkelijker gemaakt door Luka Ilic. De Twentse aanvaller pakte geel na een overtreding op Kallon en kwam amper vijf minuten later te hard in op Bangura: rood.