Nyck de Vries na spektakelstuk wereldkampioen in de Formule E

Al direct na de start had De Vries een concurrent minder omdat Edoardo Mortara op Mitch Evans botste. Even later schakelde ook Jake Dennis zichzelf uit met een crash. Daardoor was de nummer vijf uit het klassement, de Nederlander Robin Frijns, opeens de grootste concurrent van de klassementsleider.

De Vries startte vanaf de dertiende plaats, maar klom al snel op naar de top tien. Met Frijns ruim achter zich, hoefde hij weinig risico te nemen. Toch slaagde de Friese autoracer erin om op te klimmen naar de vierde plaats.

Gedrang

In de slotfase werd het toch nog spannend toen De Vries in het gedrang terechtkwam. Daar kwam hij uiteindelijk ongeschonden uit, maar hij zakte wel af naar de achtste plaats.

Dat was uiteindelijk ook zijn eindklassering in de race. Daarmee eindigde hij voor alle andere kanshebbers voor de titel en behield hij zijn eerste plaats in het klassement.

Emotioneel

"Ik ben sprakeloos en een beetje emotioneel", zei De Vries na afloop van de race. "Het is zo'n zwaar seizoen geweest met hoogte- en dieptepunten. Alles werd uiteindelijk beslist in de laatste race waar we aan onze kant het nodige geluk hadden. Ik voelde me echt een mikpunt en geen coureur had veel respect. Op het einde besloot ik de wagen veilig naar huis te rijden."

Formule 2

In 2019 werd de coureur van Mercedes ook al kampioen van de Formule 2. Tot een debuut in de Formule 1 kwam het nog niet. Al wordt de Fries de laatste tijd wel in verband gebracht met een overstap naar de hoogste autoraceklasse.