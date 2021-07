Geblesseerde Sherida Spitse mist Spelen: "Mijn olympische droom valt in duigen"

Ze wist niet direct dat het mis was. "Dat gevoel had ik eerst niet. Toen ik op de grond lag, was ik vrij rustig. Ik had wel pijn, maar ik hoopte dat het weg zou trekken en dat het mee zou vallen." Dat was dus niet het geval. "Dat valt rauw op m'n dak."

Het duurde ook even voordat het tot Spitse doordrong dat ze de Spelen zou missen. "Eerst kwam het niet echt binnen, het besef was er niet. Later wel, toen ik op m'n kamer zat."