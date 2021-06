"Bij de prikstraat van Drachten moest binnen een uur twee keer de ambulance komen"

De EHBO'ers houden de mensen goed in de gaten, als ze een prik hebben gehad. "Dat is het belangrijkste", zegt Van der Molen. In het eerste kwartier dat verslaggever Willem Vermeltvoort van Omrop Fryslân bij hem was in het WTC in Leeuwarden, moest hij al meerdere keren in actie komen.

"We hebben de wachtruimte vol zitten. En de dokter is ook al bij iemand. Die is al een halfuur niet helemaal goed. Het is enorm druk", zegt Van der Molen.

Kijken naar de mond

Van der Molen kijkt vooral naar de mond van de mensen die geprikt zijn. "Als er een reactie komt, meestal binnen tien minuten, is dat vaak rondom de mond. Dan beginnen ze te zweten. Mensen moeten het mondkapje hier afdoen, anders kunnen we het niet zien."

Van der Molen maakt lange dagen, soms wel tien uren, en soms ook wel tien achter elkaar. "Daarna heb ik enkele dagen rust en dan gaan we weer. Het is een roeping."