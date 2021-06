PC-voorzitter Ids Hellinga: "PC op het Sjûkelân komt dicht bij het 'oude normaal'"

"We staan in de startblokken om de PC te organiseren, in welke vorm zal de komende weken duidelijk moeten worden. We kunnen de dag in zes weken organiseren en zoveel tijd is er nu ook nog tot de datum. Het wordt wel wat spannend nu", zegt PC-voorzitter Ids Hellinga.

Hij is optimistisch. "We denken dat de PC op het Sjûkelân dicht bij het 'oude normaal' komt, maar de PC-dag is meer dan wat er op het Sjûkelân gebeurt. Ook alles eromheen maakt de dag. Dat zal wel een wat soberder vorm zijn, maar hoe dat precies vorm krijgt, zullen we de komende weken bespreken met andere partijen zoals hulpdiensten, de Veiligheidsregio en de gemeente.

Veldkaarten mogelijk ook in voorverkoop

"De PC wordt verkaatst, maar daar hoort eigenlijk zoveel mogelijk publiek bij en met de nieuwe maatregelen lijkt dat gunstig. We denken erover om de veldkaarten, die normaliter altijd op de dag konden worden gekocht, nu net als de tribunekaarten alleen in de voorverkoop te doen. De zaken op het Sjûkelân kunnen we controleren volgens de regels van de overheid. Daarbuiten wordt dat een stuk lastiger. We moeten geen publieksstromen op gang brengen."