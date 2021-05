Omrop TIP: Smokkelkind Joseph was nergens thuis

Niet gelukkig

Na de bevrijding blijkt dat zijn Joodse ouders zijn omgekomen. De Rijkscommissie Oorlogspleegkinderen (het OPK) besluit dat Joseph het best in een half-Joods pleeggezin in Amsterdam kan worden ondergebracht. Maar daar is hij niet gelukkig. Het wordt nog wranger als deze familie hem naar een internaat stuurt in Oost-Duitsland.