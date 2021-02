Jamie Jacobs: "Ik wil net zo goed worden als Davy Klaassen"

SC Cambuur-speler Jamie Jacobs is met zijn goals en assists de middenvelder met het meeste rendement in de Keuken Kampioen Divisie. Jacobs is te gast in de Sportcast. We bespreken het naderende kampioenschap, of ze klaar zijn voor de Eredivisie en we hebben een Mystery Guest. Daarnaast hebben we het over de komst van Lasse Schöne naar sportclub Heerenveen.