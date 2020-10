'Schoolverlichting' no ek yn Ljouwert: 'Yoga moat ferplicht wurde op basisskoalle'

Te drok

It is net de bedoeling dat der alle kearen in skoalleferlichtingsdosint komt. Dy komt in pear kear en jout de dosint tools sadat dy it oernimme en tapasse kin. Want allinne dan kin it yntegrearje yn it skoallibben, Johan hopet dat skoalleferlichting him as in oaljeplak oer it lân ferspriede sil.

Mar hawwe learkrêften it net al drok genôch? Ja, dat heart hy ek faak genôch en hy wit dat ek út eigen ûnderfining. Mar krekt dan is it sa belangryk om meditaasje, yoga en mindfulness ta te passen. Want it effekt is neffens him dat alles dan krekt wat makliker giet. Undersiken yn it bedriuwslibben litte dat sjen, seit er. Dat de prestaasjes tanimme en dat de kreativiteit omheech giet.

De earste resultaten fan de skoalleferlichting binne posityf. Yn Amsterdam rint der al in pilot en ek op oare plakken yn it lân is der al ûnderfining mei skoalleferlichting. Wat hy en syn team weromhearre fan de dosinten, de âlders en de bern is dat it rest bringt en de sfear ûnderling ferbetteret.