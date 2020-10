Hast gjin online ûnderwiis by Campus Fryslân

De universiteit yn Fryslân groeit minder hurd as dat se in pear jier lyn betocht hiene, mar mei de útbraak fan it coronafirus is dat eins in goeie saak. Grutte ûnderwiisynstellingen wrakselje mei it oanbieden fan lessen yn harren gebouwen trochdat der tefolle minsken tagelyk yn in romte wêze moatte. It is dan faak net mooglik om de 1,5 meter ôfstân fan inoar te hâlden.

Campus Fryslân gjin probleem

By de Campus Fryslân is dat hielendal gjin probleem. It beursgebou dêr't de fakulteit fan Rijksuniversiteit Groningen sit is yn totaal 5.500 kante meter. Rom genôch dus om eltsenien in plakje te jaan.

"Wij hebben gekeken naar de capaciteit van de lokalen. Die is natuurlijk wel afgenomen doordat alles op anderhalve meter afstand van elkaar gezet moest worden," sa fertelt beliedsmeiwurker Chantal Vrijhof. "En daarna hebben we gewoon per les gekeken wat er makkelijk online kon en wat we beter hier konden doen. En zo kwamen we op zo'n 70 procent fysieke lessen."