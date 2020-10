Snitsers krije selstraf foar stellerij út hûs fan deade buorfrou

Twa manlju út Snits (24 en 25 jier) moatte de sel yn omdat se in ôfwaskmasine, in waskmasine en in drûger stellen ha út it hûs fan in buorfrou dy't ferstoarn wie. In buorman hie de stellerij sjoen en der in filmke fan makke. De plysje werkende de twa fertochten dêr op.