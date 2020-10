Fossylfrij Wykein úteinset: yn trije dagen ien miljoen fossylfrije kilometers

Yn de trije noardlike provinsjes is freed it Fossylfrij Wykein útein set. Doel is om yn trije dagen 1 miljoen fossylfrije kilometers te meitsjen, bygelyks troch de auto stean te litten, mear mei it iepenbier ferfier of de fyts te gean of te rinnen. Dat wurdt byhâlden yn in spesjale app. Dizze freed is de dei fan it bedriuwslibben en it ûnderwiis.