ROC Friese Poort wol studinten út de auto en set yn op CO2-neutraal

Njonken mear thúswurkje en minder studinten yn de auto, stimulearret de skoalle it brûken fan elektryske auto's, scooters en fytsen. Sa komme der mear laadpeallen by de ferskate lokaasjes fan de Friese Poort.

De útstjit is no sa'n 12.300 ton yn ien jier. It meiwurker- en studinteferkear feroarsaket sa'n 93 persint fan de CO2-útstjit fan de skoalle. Dêrom wol ROC Friese Poort it tal reisbewegingen beheine.