Gemeentebelangen: komt Achtkarspelen wynmûneboeren wol yn 'e mjitte?

Yn de simmer hat provinsje Fryslân besletten dat boeren maksimaal trije wynturbinen op it hiem meie, mei in ashichte oant 15 meter. Mar neffens wynmûnebedriuwen kaam der dêrnei in soad wjerstân by gemeenten wei. De bestimmingsplannen biede faak gjin romte foar de mûnen en it oanpassen dêrfan is dreech. Der is te min belied, sizze de leveransiers.

Dêrom wol Gemeentebelangen witte hoe't it yn Achtkarspelen regele is en oft de gemeente inisjatyfnimmers wol genôch yn 'e mjitte komt.