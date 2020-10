Henk de Jong stiet foar drege karren by SC Cambuur

Dy karren moat De Jong benammen op it middenfjild meitsje. Der binne twa plakken en fjouwer kandidaten. Mar drok makket de Drachtster him dêr net mear oer. "Dêr prakkesearje ik ek net mear oer. Tsien jier lyn noch wol, dan wie ik der de hiele wike mei dwaande. Op it lêst hoegde it dan net iens om't der in blessuere wie, moai."

De opsjes

Op basis fan de training freed liket Maulun op de bank te sitten. Dan binne der noch trije opsjes oer foar de twa plakken op it middenfjild. Jacobs liket himsels mei twa doelpunten en in assist yn it duel mei Helmond Sport wol yn de basis spile te hawwen.

De Jong: "Wy hawwe it wol yn de kop. Jamie moast efkes. Ik fernaam it de dei derfoar wol, hy sei hast neat tsjin my. Ik frege him noch hoe't it mei him wie. Mar, dan bringst him en dan docht er dit. Dat is moai. Hy die it wol goed, hé? Mar ik moat der noch efkes in nachtje oer sliepe."

Efteryn is Jasper ter Heide noch net hielendal opknapt fan de blessuere wêrmei't er tiisdei útfoel. Mocht er der snein dochs by wêze kinne, sit er nei alle gedachten op 'e bank.