Skoalkoepel Noventa hat mar ien reaksje krigen op Swarte Pyt-beslút

"Hielendal op dit momint, mei alle diskusje dy't der yn dizze tiid is", ferfolget Hoogsteen. It docht ek wol bliken út it tal reaksjes dat der op it beslút kaam is. By skoalkoepel Noventa is der by alle skoallen mar ien reaksje op kaam.

"It falt net út de loft"

Hoogsteen jout ta dat it somtiden wol gefoelich lizze kin. "Mar ik wit dat it yn Bûtenpost noch wol wat tafalt. Ferline jier spile it net en diene wy it noch mei Swarte Pyt. Mar de diskusje wurdt heftiger en ek Black Lives Matter Spilet. Dat hat wol wat feroare. Dogge je it dit jier net, dan takom jier wol. As je op in goeie wize rekken mei inoar hâlde kinne, dan moatte je dat dwaan."

De skoaldirekteur seit ek dat it eins net oplein is. "Wy hawwe sa no en dan wer in direksjepetear mei de skoallen. Dus it falt net út de loft. Der hat sels oerlis west mei oare koepels."

'Roetveegpiet'

By De Lichtbron komt dit jier in 'roetveegpiet' mei Sinteklaas. "Wy fiere it feest en foar de bern makket it net út: de wille is like grut. En ferjit net dat de besite fan Sinteklaas op skoalle ek oars is as dy yn it doarp of de lanlike yntocht. Boppedat is it no coronakrisis, dus âlden kinne der net iens by wêze."