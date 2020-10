Ofrûne wike 665 besmettings; besmettings rinne minder rap op

It persintaazje jongerein tusken de 18 en 30 jier by wa't in besmetting fêststeld waard, wie dizze wike leger as de ôfrûne wiken. Sa'n 30 persint fan de 665 posityf testen siet yn dizze kategory. Wylst dit yn de ôfrûne wiken hast de helte wie. Yn de kwetsbere groep boppe de 70 jier ferdûbelen de besmettingen fan 25 nei sa'n 50.

Ut sport- en oare ferienings wei binne der de ôfrûne wike amper besmettings by kaam. It is neffens GGD Fryslân noch te betiid om konkludearje te kinnen oft dit komt troch de lanlike beheinings dy't op 29 septimber yngien binne. Om't it coronafirus in besmettingsfirus hat fan twa wiken, is dit effekt pas de kommende wike te ferwachtsjen.

Boarne- en kontaktûndersyk

GGD Fryslân praat, nettsjinsteande it grutte oantal besmettings, noch mei eltsenien dy't posityf test is. Dêrby wol de GGD benammen witte oft dy persoanen yn kontakt west hawwe mei ferpleech- en fersoargingshûzen of de thússoarch. As dat sa is, folget der fierder ûndersyk om fersprieding fan it firus ûnder kwetsberen tsjin te gean. Is dy relaasje net te lizzen, dan krijt in besmet persoan ynstruksje hoe't hy syn nauwe kontakten ynformearje kin dat foar harren it karantêne-advys fan tsien dagen jildt.

Sadree't GGD Fryslân it oantal boarne- en konaktûndersikers fierder útwreide hat of as it oantal besmettings ôfnimt, kin de GGD ek by persoanen bûten de soarch wer mear ûndersyk dwaan.

Hjerstfakânsje

Wa't yn de hjerstfakânsje nei it bûtenlân ta giet, hat dêr al gau mei spesjale rjochtlinen te krijen. Ynformaasje dêroer stiet op op www.nederlandwereldwijd.nl.

Fan sneon ôf is de app CoronaMelder yn it hiele lân yn gebrûk. Minsken dy't de app brûke en yn de buert west hawwe by ien dy't dêrnei posityf test is, krije dêrfan in berjochtsje mei it fersyk om tsien dagen yn karantêne te gean.

Earste stjergefal sûnt juny

It oantal tests is de ôfrûne wike tanaam ta 9.126. Dat binne der goed 2.000 mear as foarige wike. Foar it earst sûnt juny wie der wer in melding by GGD Fryslân fan in besmet persoan dy't ferstoarn is. Der wiene dizze wike fiif sikehûsopnames.

Yn in oantal soarchynstellings, skoallen en bedriuwen binne meardere besmettings konstatearre en oerleit de GGD hoe't fierdere fersprieding te foarkommen is. Yn thússituaasjes wurdt it firus ek noch faak oerdroegen.