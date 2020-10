Wethâlder Gelbrig Hoekstra fan Tytsjerksteradiel bliuwt oan

Hoekstra soe wichtige ynformaasje efterholden en de ried te let ynformearre hawwe. Ek wurdt der twivele oan de yntegriteit fan de sportwethâlder, om't se earst haadsponsor wie fan de fuotbalklup yn Burgum. Se soe dy klup befoardiele ha, sa fermoedzje sommige leden fan de opposysje.

Yn it debat gong it der soms heftich oan ta. Leden fan de koalysjepartijen CDA, FNP en CU neamden it in djiptepunt yn de politike skiednis fan Tytsjerksteradiel. De wethâlder sei nei ôfrin dat sy it debat net noflik fûn, mar dat it goed is dat alles útsprutsen is. Se fynt it har taak rjochting de boargers fan de gemeente om troch te gean.