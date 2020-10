Teehûs op Noarderbegraafplak Ljouwert slút doarren fanwege coronafirus

Benammen de strangere maatregels dy't ôfkundige binne de reden om foarearst ticht te gean. "Dat hat it swierder makke, wêrtroch't wy net mear ynstean koene foar it fertroude Teehûsgefoel," sa skriuwt it bestjoer yn in ferklearring.

It Theehûs is in plak wêr besikers fan it begraafplak efkes sykhelje kinne. Minsken kinne der ite en drinke of wat lêze. It wurdt folslein yn stân hâlden troch frijwilligers en is ôfhinklik fan fûnsen, giften, donateurs en subsydzjes.