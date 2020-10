Gemeente Ljouwert siket in Bernedichter

Gemeente Ljouwert siket mei in spesjale ferkiezing in Bernedichter. Dat moat in basisskoallelearling wêze fan tusken de 10 en de 12 jier âld. De útferkeazene mei aanst fjouwer kear yn it jier in gedicht skriuwe en mei oan ferskate optredens meidwaan. De Bernedichter mei de Fryske haadstêd in jier lang fertsjintwurdigje mei poëzy en krijt profesjonele begelieding.