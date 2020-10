Hast de helte fan de Fryske skoalkoepels docht Swarte Pyt yn de ban

Wat opfalt, is dat it foaral de lytsere koepels binne dy't derfoar kieze om fan Swarte Pyt ôf te stappen. Yn totaal hawwe dy koepels 91 skoallen ûnder harren dêr't dit jier kleure of 'roetveeg'-piten wêze sille. Wylst de koepels dy't de skoallen it sels kieze litte yn totaal 177 skoallen ûnder harren ha.

Dat is begryplik fynt Theo de Groot fan CBO-NWF. "Us 17 skoallen binne in diel fan in doarp of stêd. De koepel wol dêrom dat skoallen harren oanpasse oan by wat der yn harren past."

"Eigen gewoonten en tradities"

Ek de koepel BMS jout dit oan as reden. "De BMS=scholen zijn verspreid over 10 verschillende gemeenten en 33 verschillende steden en dorpen in Friesland. Allemaal met eigen gewoonten en tradities. Daar gaan we met respect mee om. In de praktijk hebben we dan ook verschillende soorten zwarte pieten. Juist in deze discussie is het van belang om respect te hebben voor ieders standpunten."