Holwert oan See op fyfde plak yn Duurzame 100 fan Trouw

Neffens de sjuery is Holwert oan See in 'skoalfoarbyld fan in boargerprojekt'. "Inwoners van het Friese dorp Holwerd ontwikkelden een baanbrekend plan: de aanleg van een zeeverbinding, waardoor natuur en recreatie ontstaan. De jury waardeert hun project hoog, nu er schot zit in financiering en voorbereiding."

Holwert oan See kaam foarich noch binnen op nûmer 13 fan de Duurzame 100. Dat it inisjatyf no de top fiif berikt hat, is omdat de realisaasje fan it projekt hieltyd tichterby komt. "Volgens planning is Holwerd uiterlijk in 2025 weer een bruisend kustdorp met maritieme sfeer, waar de Waddenzee tegen de terp klotst", skriuwt Trouw.

Inisjativen fan ûnderop

It deiblêd presintearre foarich jier de alfde Duurzame 100, de ranglist fan grienste tinkers en doggers yn Nederlân. De list is dit jier oars as foargeande jierren: yn stee fan wittenskippers, politisy en minsken út it bedriuwslibben, bestiet de ranglist dit jier út inisjativen 'fan ûnderop'.

Nûmer ien dit jier is de Jonge Klimaatbeweging. It is foar it earst dat net ien persoan, mar in folsleine beweging op it earste plak stiet.