Ofrûne 24 oeren 108 besmettings; ien persoan ferstoarn

It hiele reedrydteam fan Jumbo-Visma, fan ûnder mear Sven Kramer en Antoinette de Jong, giet foar minimaal 72 oeren yn karantêne. Alle teamleden binne yn it Dútske Traunstein test en dêr is ien 'twiveleftige' útslach útkommen. De testen sille werhelle wurde om dúdlikens te jaan.

Earder dize wike waard al bekend dat it reedrydteam foarearst net mear traine kin op de iisbaan yn Inzell fanwegen twa besmettingen by de Dútske nasjonale ploech. Dêrom binne se weromkeard nei Fryslân. Gjinien by Jumbo-Visma hat op it stuit klachten dy't by it coronafirus passe.