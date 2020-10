GGD rjochtet kontaktûndersyk op soarch

De Hersenstichting sil in lanlik ûndersyk nei harsenskea troch it coronafirus finansierje. Yn it ûndersyk wurde pasjinten út de earste coronaweach foar langere tiid folge en ûndersocht op mooglike harsenskea. De resultaten út it ûndersyk wurde brûkt om de goede behannelings te jaan oan takomstige coronapasjinten.

De kosten foar it ûndersyk, goed 325.000 euro, binne mei in crowdfundingsaksje ophelle. De earste resultaten fan it ûndersyk binne nei alle gedachten mids 2021 bekend, meldt de Hersenstichting.

"Blijvende cognitieve klachten"

"Corona heeft grote gevolgen voor de hersenen. Sommige patiënten houden er blijvende cognitieve klachten aan over, zoals verminderde aandacht en concentratie, problemen met herinneren en met plannen. Ook extreme vermoeidheid komt bij veel mensen voor. Werken is niet meer mogelijk, het gezin draaiende houden kost te veel energie en in sommige gevallen is even boodschappen doen al te vermoeiend," seit Merel Heimens Visser, direkteur fan de Hersenstichting.

Hoe faak oft dit foarkomt, wêrom en hoe't dit krekt yn 'e harsens wurket, is neffens Visser noch ûnbkened. "Als we weten wie welke klachten krijgt en waarom, kunnen we hersenschade bij coronapatiënten beter behandelen, beperken of zelfs voorkomen."

Yn april fan dit jier rôp de Hersenstichting dokters al op om ekstra betocht te wêzen op de gefolgen fan it coronafirus foar de harsens, sadat dy sa rap mooglik oanpakt wurde kinne.