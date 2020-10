Coronanijs fan 9 oktober: Ofrûne 24 oeren 108 besmettings; ien persoan ferstoarn

De lessen foar studinten fan Campus Fryslân wurde hast allegear jûn yn it Beursgebou yn Ljouwert. Fysyk ûnderwiis yn klaslokalen dus. En net online, lyk as by de measte ynstellingen foar heger ûnderwiis. "Het is een geluk bij een ongeluk dat we nog maar weinig studenten hebben en wel een heel groot gebouw." It tal studinten dat binnen om stapt is hast nea boppe de hûndert.

De universiteit yn Fryslân groeit minder hurd as dat se in pear jier lyn betocht hiene, mar mei de útbraak fan it coronafirus is dat eins in goeie saak. Grutte ûnderwiisynstellingen wrakselje mei it oanbieden fan lessen yn harren gebouwen trochdat der tefolle minsken tagelyk yn in romte wêze moatte. It is dan faak net mooglik om de 1,5 meter ôfstân fan inoar te hâlden.