Autoriteit Persoonsgegevens ûndersiket datalek GGD-testline

Mei it oantal nije coronabesmettings yn Nederlân nimt ek de fraach nei ferpleechkundigen ta. Neffens fakatuereside Indeed leit it oantal fakatueres foar ferpleechkundigen oan de ein fan septimber 8 persint heger as in jier earder. Dat is bysûnder, want it totale oantal fakatueres nimt op jierbasis altyd noch ôf.

De stiging wiist der neffens Indeed op dat sikehûzen, mei it each op de twadde coronaweach, oan it opskalen binne. Troch mear ferplegend personiel oan te lûken, soe de soarchsektor foarkomme wolle dat de reguliere soarch folslein stil komt te lizzen troch alle tiid en oandacht dy't corona opeasket.

Werstel

It totale oantal fakatueres yn Nederlân lei yn septimber 21 persint leger as yn deselde perioade foarich jier. Dêrmei is der werstel ynset, want yn july naam it oantal onlinefakatueres neffens Indeed mei 38 persint ôf op jierbasis.

Under oare yn de hoareka is der no minder wurk. Yn ferliking mei foarich jier is it oantal fakatueres mei mear as de helte ôfnaam.